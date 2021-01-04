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04.01.2021 - 12:16 | | İHA

Eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı!

Ordu’da, 2 çocuk annesi eşini defalarca ölümle tehdit eden koca, yürütülen operasyon sonucunda Sivas’ta yakalandı.

Eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı!

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan G.D.Ç. isimli 32 yaşında ve 2 çocuk annesi kadının koca A.E.D., yaklaşık bir ay önce ayrılmak istediğini söyleyip eşyalarını da alarak evden ayrıldı. Bu durum üzerine çocuklarını da alıp baba evine dönen anne, boşanma davasını açılmasından sonra eşinin ‘boşanmak istemediğini’ söylemesi üzerine kararından dönmeyeceğini belirtti.

“BOŞANMAYI DAHA ÖNCEDEN DE DÜŞÜNDÜM ANCAK, AİLEME ZARAR VEREBİLİR DİYE VAZGEÇTİM”

Yaşadığı süreci sürekli olarak sosyal medya hesaplarından paylaşan anne G.D.Ç., sorunların önceden de olduğunu ve daha önceden de boşanmayı düşündüğünü ancak kocasının ailesine zarar verebileceğini düşündüğünden vazgeçtiğini anlattı.

Eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı

‘ÖLECEKSİN’ DEDİ, SİVAS’TA GÖZALTINA ALINDI

Kocasından, sürekli olarak öldürüleceğine dair küfürlü mesajlar alan anne, bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkiye’de kısa sürede çok sayıda destek bulan kadının kocasını bulmak için, emniyet ve jandarma harekete geçti. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak; şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas’ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır” açıklamalarında bulundu.

 

 

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