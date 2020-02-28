Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Uğur Kurban (23), tarafların yakınları ile avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Uğur Kurban'ın babası Şerafettin, ağabeyi Ramazan ve yengesi Merve Kurban ile bacanağı Halil Pelit tanık olarak dinlendi.

Bakanlık avukatı, sanığın, kendisine yönelik tehdit olmamasına rağmen bıçak taşımasının, cinayeti tasarlayarak işlediğini gösterdiğini savundu.

Maktulün babası Mustafa Balık da kızının eşini aldatmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Sanık Uğur Kurban ise pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, gelmeyen tanıklarla avukatların dinlenmesi için duruşmayı 13 Mart'a erteledi.