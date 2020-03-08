EÅŸini, kÄ±zÄ±nÄ± ve komÅŸusunu yaraladÄ±, kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±

Olay, 6 Mart'ta Hamidiye Mahallesi Åžehit Hasan Kaya Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Åževket Ã‡., oturduÄŸu apartmanÄ±n giriÅŸinde koltuk dÃ¶ÅŸeme iÅŸi yapan BÃ¼lent Yarar'Ä± yaraladÄ±ktan sonra apartmanÄ±n birinci katÄ±na Ã§Ä±karak kÄ±zÄ± Selin Ã‡'yi baÅŸÄ±ndan, kendisine engel olmak isteyen karÄ±sÄ± Yeter Ã‡.,'yi ise karnÄ±ndan ve sÄ±rtÄ±ndan vurarak kaÃ§tÄ±.

YapÄ±lan ihbarla olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. KomÅŸusu, kÄ±zÄ± ve karÄ±sÄ±nÄ± vuran ÅŸÃ¼pheli Åževket Ã‡., ise olayÄ±n ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±lar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan KaÄŸÄ±thane Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, 3 kiÅŸiyi yaralayan Åževket Ã‡"yi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheli emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â