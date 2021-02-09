Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçakladı! Tehdit mektubu mahkemede

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmada tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş hazır bulundu. Müşteki Emine Çakmaktaş ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Büşra Öztürk ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

"KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ"

Emine Çakmaktaş duruşmada şikayetinin devam ettiğini belirtirken, avukatı Ela Ava, "Sanık cezaevinden yazdığı mektuplar ile müvekkilimi ve kızını tehdit etmektedir. Mektupta 'Ben bir gün döneceğim. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz' şeklinde ifadeler bulunuyor. Biz bu mektubu dosyaya sunmak istiyoruz " dedi. Mahkeme heyetine sunulan ve sanık Mehmet Çakmaktaş'ın yazdığı iddia edilen arkalı önlü bir sayfalık mektup dava dosyasına dahil edildi.

"EŞİM EMİNE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Duruşmada dinlenen sanık Mehmet Çakmaktaş, "Eşim Emine'den huzurunuzda özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Ancak, kendisi bana çok hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Ben kendisini kasten yaralamadım" dedi. Sanık Çakmataş, eşi Emine Çakmaktaş'ta kendisine ait özel videolarının olduğunu, videolarını kullanarak kendisini birinci eşinden ayırdığını iddia ederek "Beni o akşam bu görüntüleri ifşa etmekle tehdit etti. Ben tutuklandıktan sonra bu görüntüleri ilgili kişilerin ailelerine göndererek suç işlemiştir" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 21 Ocak' 2020 tarihinde sanık Mehmet Çakmaktaş'ın evinde alkol aldığı sırada üvey kızı olan müşteki Özge Gökbayrak ile komidinin üzerindeki resmin yere düşmesi sebebiyle tartışmaya başladığı anlatıldı. Sanığın müşteki Gökbayrak'ı darp ettiği ve bu sırada resmi nikahlı olan eşi Emine Çakmaktaş'ın ayırmaya geldiği ifade edildi. Sanık Çakmaktaş'ın Özge Gökbayrak'ı ve Emine Çakmaktaş'ı birden fazla kez bıçakladığı anlatılan iddianamede, Çakmaktaş'ın "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.