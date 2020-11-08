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08.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Aile içinde çıkan bir tartışma sonucu Adem Öztürk, eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ve Seher Öztürk’ü başlarından tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan baba, kısa sürede yakalandı

Eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde aile içinde çıkan tartışma sonucu, Adem Öztürk, eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ve Seher Öztürk’ü başlarından tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan baba, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay önceki gün saat 23.30 sıralarında Keçiören Bağlum’da bir apartman dairesinde meydana geldi. Aile içerisinde çıkan bir tartışmanın ardından baba Adem Öztürk, (55), ailesine tabanca ile ateş açtı. Nefik Öztürk (50) ile çocukları Selahattin (32) ile Seher Öztürk (26), vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Adem Öztürk, olayın ardından evden kaçarken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin de öldüğünü belirledi.

Kaçan Adem Öztürk ise yaklaşık yarım saat sonra Yunus polisleri tarafından tabancası ile birlikte yakalandı. Katil zanlısı Adem Öztürk’ün ilk beyanında, oğlu Selahattin Öztürk’ün Kovid-19 nedeniyle cezaevinden tahliye edildikten sonra aynı evde yaşamaya başladıklarını söylediği, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını ifade ettiği öğrenildi. Yaşanan son tartışmada oğlunun kendisini darbettiğini öne süren Adem Öztürk, eşi ve kızını da oğlunun yanında olduğu için temin ettiği ruhsatsız silahıyla öldürdüğünü itiraf etti. Adem Öztürk’ün bir taksi durağında değnekçilik yaptığı öğrenildi. Anne Nefik Öztürk ile çocukları Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlum Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Cenazeye, Adem Öztürk’ün diğer çocuğu Sergen Öztürk ile ailenin yakınları katıldı.

 

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