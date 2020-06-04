Olay, 17 MayÄ±sâ€™ta Zeytinlik Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re gece saatlerinde eve alkollÃ¼ gelen R.K., 5 ay Ã¶nce dini nikahla birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±klarÄ±Â S.C.Â (43) ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼yerekÂ kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine R.K., Ã¶nce Ã¼vey oÄŸlu E.A.â€™yÄ±Â (19) ardÄ±ndan da eÅŸi S.C.'yi bÄ±Ã§akladÄ±.

BÄ±Ã§ak darbeleriyle aÄŸÄ±r yaralanan anne ve oÄŸlu, komÅŸularÄ±nÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan Sinop AtatÃ¼rk Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. VÃ¼cuduna aldÄ±ÄŸÄ± 8 bÄ±Ã§ak darbesiyle aÄŸÄ±r yaralanan S.C.'nin dalaÄŸÄ± alÄ±nÄ±rken, tedavisinin ardÄ±ndan taburcu olan E.A. ise saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Olaydan sonraÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan R.K. ise tutuklandÄ±.Â



'BENÄ° DEFALARCA BIÃ‡AKLADI'



Hastaneden taburcu olduktan sonra kÄ±zÄ±nÄ±n evine sÄ±ÄŸÄ±nan S.C., yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± anlattÄ±. S.C., ''R.K.ile 5 ay Ã¶nce dini nikah yaptÄ±k. Bana kendisinin kolon kanseri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ben de kendisine sigara ve alkol kullanmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledim ve bundan dolayÄ± devamlÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yorduk. OlayÄ±n olduÄŸu akÅŸam da eve alkollÃ¼ bir ÅŸekilde geldi ve yine tartÄ±ÅŸtÄ±k. AlkolÃ¼n yanÄ±nda muhtemelen uyuÅŸturucu da almÄ±ÅŸtÄ±. Bana, â€˜dÃ¼ÅŸmanÄ±m var ve beni Ã¶ldÃ¼receklerâ€™ diyerek halÃ¼sinasyonlar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ben de 'hem hastasÄ±n hem de sigara ve alkol kullanÄ±yorsun'Â diye baÄŸÄ±rdÄ±m. TartÄ±ÅŸma esnasÄ±nda eÅŸim R.K., bana saldÄ±rÄ±nca â€˜oÄŸlum yeter artÄ±kâ€™ diyerek R.K.'yi itti ve yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Biz daha sonraÂ oÄŸlumla balkona sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±k. SakinleÅŸmiÅŸtir umuduyla odaya girdiÄŸimizde elinde bÄ±Ã§akla Ã¶nce oÄŸlumu, daha sonra beni defalarca bÄ±Ã§akladÄ±. Daha sonra da beni yere yatÄ±rarak defalarca Ã¶nce boÄŸazÄ±ma daha sonra da karÄ±n boÅŸluÄŸum ve gÃ¶ÄŸsÃ¼me bÄ±Ã§akla vurdu" dedi.



'TEHDÄ°T EDÄ°LÄ°YORUM'



Ameliyatla dalaÄŸÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen S.C., "VÃ¼cudumum birÃ§ok yerimde bÄ±Ã§ak darbesi var. Adli rapor henÃ¼z verilmedi. Olay sonrasÄ± R.K. cezaevine konuldu fakat eÅŸimin ailesi, davacÄ± olmamam iÃ§in beni ve Ã§ocuklarÄ±mÄ± tehdit ediyor. Hem kendi hayatÄ±mdan hem de Ã§ocuklarÄ±mÄ±n hayatÄ±ndan endiÅŸe duyuyorum. LÃ¼tfen devlet bize sahip Ã§Ä±ksÄ±n. Ne kadar tehdit ederlerse etsinler bu caniden davacÄ±yÄ±m''Â ifadelerini kullandÄ±.

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