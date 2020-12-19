Eşinin bıçakladığı kadın, polis merkezine sığındı

Olay, merkeze bağlı Elazığ Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi C.K., dini nikahlı eşi tarafından aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçaklandı. Bacağından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan kadın, evden kaçarak Sanayi Mahallesi'nde bulunan polis merkezine sığındı.

Polis, yaralı kadın için sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın, polis merkezine gelen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kocanın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.