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19.12.2020 - 14:48 | | İHA

Eşinin bıçakladığı kadın, polis merkezine sığındı

 Elazığ’da eşi tarafından bıçaklanan ve polis merkezine sığınan bir çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşinin bıçakladığı kadın, polis merkezine sığındı

Olay, merkeze bağlı Elazığ Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi C.K., dini nikahlı eşi tarafından aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçaklandı. Bacağından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan kadın, evden kaçarak Sanayi Mahallesi'nde bulunan polis merkezine sığındı.

Polis, yaralı kadın için sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın, polis merkezine gelen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kocanın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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