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13.01.2021 - 23:32 | | DHA

Eşinin darp edildiğini gören kadın 4 komşusunu tüfekle yaraladı

Ankara'da bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan kavgada eşi Hasan Hüseyin G.nin darp edildiğini gören Kutsal G., pompalı tüfekle 3'ü kadın 4 kişiyi yaraladı. Çift, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 1159'uncu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda oturan Hasan Hüseyin G. ile komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Hasan Hüseyin G.nin darp edildiğini gören Kutsal G., evdeki pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı.

Eşinin darp edildiğini gören kadın 4 komşusunu tüfekle yaraladı


Kutsal G., aynı evde oturan komşuları Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'i tüfekle ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan komşulardan Mikail Sönmez ise komşuları ayırmak için araya girince yaralandı. Diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan Mikail Sönmez'i ayakta tedavi ederken, hayati tehlikeleri olmayan diğer 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Eşinin darp edildiğini gören kadın 4 komşusunu tüfekle yaraladı


Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Hasan Hüseyin G. ile eşi Kutsal G.yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayda kullanılan pompalı tüfeğe de el konuldu. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Eşinin darp edildiğini gören kadın 4 komşusunu tüfekle yaraladı


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