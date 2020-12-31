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31.12.2020 - 14:38 | | İHA

Eşinin öldüğünü zannedip dakikalarca gözyaşı döktü!

Samsun’un Bafra İlçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü eşini öldü zannederek dakikalarca gözyaşı döktü.

Eşinin öldüğünü zannedip dakikalarca gözyaşı döktü!

Kaza, ilçenin Mevlana Mahallesi yukarı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe merkezi istikametine seyir halinde olan Lütfi Y. idaresindeki 55 DL 751 plakalı otomobil ile Altunyurt sokaktan gelen Aslan D.’in (55) kullandığı 55 NM 465 plakalı motosiklet dört yol kavşağında çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Aslan D. ve motosiklette bulunan eşi Fatma D. (47) yaralandı.

Cep telefonu ile yakınlarını arayarak kazayı haber veren yaralı motosiklet sürücüsü yerde yatan eşini öldü zannederek dakikalarca gözyaşı döktü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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