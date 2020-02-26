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26.02.2020 - 11:29 | | DHA

Eşinin sevgilisini öldürdü! Sanığın cezası belli oldu

Eskişehir’de ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Orhan Çelik’i pompalı tüfekle öldüren Irmak S., tutuklu yargılandığı davada ağır tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinin sevgilisini öldürdü! Sanığın cezası belli oldu

Eskişehir’de yaşayan Serap S. (31), eşi Irmak S.'yi 2018 yılı mart ayında terk ederek, iddiaya göre Orhan Çelik (43)  ile 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta ev kiralayıp, birlikte yaşamaya başladı. Bunu öğrenen Irmak S.(31), Orhan Çelik’i evin önünde pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakalanan Irmak S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından Irmak S., hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Yaklaşık 2 yıl süren davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Irmak S. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemedeki son savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen sanık Irmak Saat, “Pişmanım, bakmakla yükümlü olduğum bir ailem ve 2 çocuğum var. Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Irmak S. hakkında ağır tahrik indirimi uygulayıp 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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