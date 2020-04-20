Esir Eş Anlamlısı Nedir? Esir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler, Türkçede çok sık kullanılmaktadır. Esir kelimesinin eş anlamlı kelimesiyse, tutsaktır.

Esir Eş Anlamlısı Nedir?

Birçok kişi esir kelimesi nasıl yazılır merak etmektedir. Esir kelimesi tek bir kelimeden oluşmakla birlikte ayrı yazılmaktadır. Esir kelimesinin eş anlamlısı olarak tutsak kelimesi kullanılmaktadır. Tutsak kelimesi esir kelimesinin eş anlamı olduğundan, esir yerine tutsak kelimesinin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Esir yerine tutsak kelimesi kullanılırsa, cümlenin anlamında değişme olmamaktadır.

Esir Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Esir kelimesi birleşik mi ayrı mı yazılır? Sorusunun yanı sıra eş anlamı olan sözcükler de merak edilmektedir. Esir kelimesinin eş anlamı olan sözcük çoğunlukla tutsak olarak bilinse de köle kelimesi de esir kelimesi ile eş anlamlıdır. Bir cümlede esir kelimesi geçiyorsa, onun yerine tutsak veya köle kelimesini kullanmak mümkündür.