EÅŸiyle tartÄ±ÅŸan kadÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± ÅŸoke etti!

Ã–nceki gÃ¼n yaÅŸanan olayda, S.S. (45) adlÄ± kadÄ±n, eÅŸiÂ A.S. ile tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonraÂ ÅžehirlerarasÄ± OtobÃ¼s Terminaliâ€™ne geldi. Telefonla eÅŸine ulaÅŸamayan koca da peÅŸinden geldi.Â Ã‡ift arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Durumu fark eden polis ekipleri, Ã§ifti ayÄ±rÄ±p, A.S.â€™yi eÅŸinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ancak bu sÄ±rada kadÄ±n, Ã§antasÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±. Polis, kadÄ±nÄ± etkisiz hale getirip, silahÄ± almak istedi. Ancak bu sÄ±rada silah yeniden ateÅŸ aldÄ±. Åžans eseri can kaybÄ± ve yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olayda,Â S.S. etkisiz hale getirildi.

OÂ ANLAR KAMERADA

Sinir krizi geÃ§iren kadÄ±n, polis ekiplerince sakinleÅŸtirildikten sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Otogarda yaÅŸananlar ise gÃ¼venlik kameralarÄ±nca gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Ã§antasÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla rastgele ateÅŸ eden kadÄ±na polis ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi, mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda da kadÄ±nÄ±n elindeki silahÄ±n ateÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.