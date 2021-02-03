MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi! Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
ABONE OL
03.02.2021 - 02:33 | | AA

Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi! Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi! Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İddiaya göre, Evka-5 Mahallesi 8809 Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın kapıcı dairesinde oturan M.K, eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada oturan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Bazı bina sakinleri, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken bazıları da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi Çok sayıda kişi dumandan etkilendi


İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi Çok sayıda kişi dumandan etkilendi


Eşinin, M.K'den daha önce de şikayetçi olduğu ancak şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

 

Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi! Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi! Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son Dakika: 4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: 4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet