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30.09.2020 - 14:54 | | DHA

Eşiyle tartışırken araya giren kızını bıçaklayan baba tutuklandı

Samsun'da eşiyle kavga ederken araya giren kızı Yasemen Abduljabbar'ı (18) karnından bıçakla yaralayan Irak uyruklu Yahya Muhammed Al Anı (53) tutuklandı.

Eşiyle tartışırken araya giren kızını bıçaklayan baba tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemen Abduljabbar, evde, kavga eden babası Yahya Muhammed Al Anı ile annesi Bafol Kadhim Al Saad'ı (46) ayırmak için araya girdi. Bu sırada Yahya Muhammed Al Anı, kızını karnından bıçakladı. Yasemen Abduljabbar kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasemen Abduljabbar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli Yahya Muhammed Al Anı gözaltına alındı. Yahya Muhammed Al Anı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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