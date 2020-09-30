Eşiyle tartışırken araya giren kızını bıçaklayan baba tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemen Abduljabbar, evde, kavga eden babası Yahya Muhammed Al Anı ile annesi Bafol Kadhim Al Saad'ı (46) ayırmak için araya girdi. Bu sırada Yahya Muhammed Al Anı, kızını karnından bıçakladı. Yasemen Abduljabbar kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasemen Abduljabbar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Şüpheli Yahya Muhammed Al Anı gözaltına alındı. Yahya Muhammed Al Anı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.