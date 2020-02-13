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13.02.2020 - 17:15 | | İHA

Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu

Aydın'ın Karacasu'ya ilçesinde zeytin arazisine gübre atmaya gelen 68 yaşındaki Muhsin Büyükyapıcı, tarlada komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Bereketli Mahallesi Alemler Yolu üzerindeki araziye gübre atmaya giden Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli evli ve 2 çocuk babası Muhsin Büyükyapıcı’nın cansız bedeni sabah saat 10.00 sıralarında arazi komşuları tarafından bulundu. Pazartesi günü ailesi ile yaşadığı Nazilli’den Karacasu’ya gelen Muhsin Büyükyapıcı’nın bugün sabah döneceği ailesinin yanına dönmeyince ailesi merak etti. Eşi Meryem Büyükyapıcı, telefon kullanmadığı öğrenilen Muhsin Büyükyapıcı’yı kontrol etmesi için tarla komşuları Bedriye Gezer’i aradı. Bedriye Gezer, geldiği tarlada Büyükyapıcı’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Gübre atarken can verdiği öğrenilen Büyükyapıcı’nın daha önce de kalp rahatsızlığı yaşaması sebebiyle kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruldu. Büyükyapıcı'nın cansız bedeni Karacasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde uzun yıllar ziraat teknisyeni olarak görev yapan ve emekli olan Büyükyapıcı’nın Karacasu eski Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı’nın amca oğlu olduğu öğrenildi.

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