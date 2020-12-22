MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
ABONE OL
22.12.2020 - 17:22 | | DHA

Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü

Sivas'ta Sultan 2'nci Abdulhamit döneminde Hamidiye Mektebi olarak açılan, sonrasında ise Cezaevi İdari Binası olarak kullanılan tarihi yapı, yapılan restorasyon çalışmasıyla Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü. Çalışmaları tamamlanan müzenin kısa sürede açılması hedefleniyor.

Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
Haberin Tüm Fotoğrafları

Sivas’ın kültürel mirasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan müze projeleri kapsamında, 1902 yılında yapılan ve sonrasında 1961'den itibaren cezaevi idari bunasına dönüştürülen tarihi yapıda başlatılan çalışmaları tamamlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında başlatılan teşhir-tanzim çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi teknik personelinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada; Sivas’ın kültür ve sanat alanında güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ifade ederek, bu yapıya katkı sağlamak için Sivas’ta müze projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Sivas’ın müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Vali Salih Ayhan, bu projelerin başında Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi projesi geldiğini söyledi.

Vali Salih Ayhan, "Projenin uygulandığı alan daha önce yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu. Geçmişin kuruluş felsefesine uygun olarak Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesinde, sanayi faaliyetlerinin yapıldığı o ruhu yansıtacağız. Projede yaşayan bir müze konsepti uygulanacak olup, eski dönemin ruhunu muhafaza ederek modern çağın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup güzel bir müze anlayışı ortaya koyacağız" dedi.

Projede çevre düzenleme çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını anlatan Vali Salih Ayhan, "Sivas’a müthiş bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’nin yanına Zanaatkarlar Çarşısı ve karşısına da Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi yapılacak. Bölgede bulunan Arkeoloji Müzesi de düşünüldüğünde burası âdeta müze havzası olacak" dedi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet