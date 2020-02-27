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27.02.2020 - 11:52 | | AA

Eski daire başkanına FETÖ gözaltısı

Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Samsun'da gözaltına alındı.

Eski daire başkanına FETÖ gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken ihraç edilen M.B'yi yakaladı.

ByLock kaydı bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
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