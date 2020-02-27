Olay, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda, merkez Karatay ilÃ§esi Fevzi Ã‡akmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. KreÅŸ iÅŸletmecisi, 2 Ã§ocuk annesi Hediye Ä°nanÃ§, doÄŸal gaz ve baca bakÄ±m iÅŸleri yapan, evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± Semi OÄŸuz Deniz'in iÅŸ yerinde otururken, yanlarÄ±na 7 yÄ±l Ã¶nce anlaÅŸmalÄ± boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Mehmet GÃ¼zel geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine, psikolojik nedenlerle 1 yÄ±l Ã¶nce polislik mesleÄŸinden malulen emekli edilen Mehmet GÃ¼zel, Ä°nanÃ§ ve Deniz'i bÄ±Ã§aklayÄ±p, kaÃ§tÄ±.

Bir sÃ¼re sonra Ã§evre sakinleri, iÅŸ yerinin camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±k olduÄŸunu fark edip, karÅŸÄ± komÅŸusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. Ä°Ã§eri giren Sucu, Ä°nanÃ§ ve Deniz'i kanlar iÃ§inde bulup, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin mÃ¼dahale ettiÄŸi yaralÄ±lardan Hediye Ä°nanÃ§, kurtarÄ±lamadÄ±. Duran kalbi yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan Deniz ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Deniz de tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Mehmet GÃ¼zel, AsayiÅŸ Åžubesi'ne baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonra yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'UYGUNSUZ HALDE BASTIM'

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Mehmet GÃ¼zel, ilk ifadesinde, Hediye Ä°nanÃ§ ile maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle 7 yÄ±l Ã¶nce anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸandÄ±klarÄ±nÄ±; ancak birlikte yaÅŸamaya devam ettiklerini sÃ¶yledi. GÃ¼zel, ÅŸÃ¼phelenip, Hediye Ä°nanÃ§'Ä± olay gÃ¼nÃ¼ takip ettiÄŸini belirterek, "2 Ã§ocuÄŸumuz var. EÅŸimin bazÄ± hareketlerinde ÅŸÃ¼pheleniyordum. AkÅŸam Hediye'yi takip ettim. Bir iÅŸ yerine girdiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Bir sÃ¼re sonra iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼ne gidip kapalÄ± olan kepenkleri zorlayarak aÃ§tÄ±m. Ä°Ã§eri girdiÄŸimde Hediye ve Semi OÄŸuz'u uygunsuz halde gÃ¶rdÃ¼m. AramÄ±zda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Semi OÄŸuz Ã¼zerime sandalye attÄ±. Ben de yanÄ±mda getirdiÄŸim bÄ±Ã§akla onlara saldÄ±rdÄ±m. Olaydan sonra bÄ±Ã§aÄŸÄ± bir yere attÄ±m ve o bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±m. Daha Ã¶nce 3-4 kez psikiyatri tedavisi gÃ¶rdÃ¼m. O an neler yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum" dedi.

Mehmet GÃ¼zel, sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

BABASINI ARAYIP 'Ã–LDÃœRDÃœM' DEMÄ°Åž

Polis, Mehmet GÃ¼zel'in cinayetten sonra babasÄ±nÄ± telefonla arayÄ±p, ''Hediye'yi ve sevgilisini bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m'' dediÄŸini belirledi. Bunun Ã¼zerine ÅŸÃ¼phelinin babasÄ±nÄ±n, Hediye Ä°nanÃ§'a ait kreÅŸi aradÄ±ÄŸÄ±, buradaki Ã¶ÄŸretmenlerin de olayÄ±n meydana geldiÄŸi iÅŸ yerine gittikleri belirtildi.

Mehmet GÃ¼zel hakkÄ±nda Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 'kasten adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan hazÄ±rlanan iddianame, Konya 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mehmet GÃ¼zel, bugÃ¼n ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SavunmasÄ±nda, olay yerinde eski eÅŸi ile Semi OÄŸuz'u Ã§Ä±plak yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Mehmet GÃ¼zel, "EÅŸimle birlikte kreÅŸ iÅŸi yapÄ±yorduk. Ben 4'Ã¼ncÃ¼ ÅŸubedeydim. BoÅŸandÄ±ktan sonra tekrar birlikte yaÅŸamaya devam ettik. Muhammet isminde bir Ã§ocuÄŸumuz dÃ¼nyaya geldi, biri de Ã¶lÃ¼ doÄŸdu. Cuma namazÄ±ndan sonra ÅŸubeye geldim. Kasaya baktÄ±ÄŸÄ±mda eÅŸim paralarÄ± alÄ±p gitmiÅŸti. Telefon aÃ§Ä±p para lazÄ±m, dedim. Beni 2'nci ÅŸubeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ben o ÅŸubeye gittiÄŸimde eÅŸim orada da yoktu. Bir arkadaÅŸÄ± aradÄ±m ama onlarda nerede olduÄŸunu bilmiyordu. Biraz daha ÅŸubede bekledikten sonra ÅŸubeden ayrÄ±ldÄ±m" dedi.

SanÄ±k Mehmet GÃ¼zel, savunmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Yolda aracÄ±mla giderken OÄŸuz isimli kiÅŸinin iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nde eÅŸimin aracÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Durdum ve iÅŸ yerinin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±m. KapÄ±yÄ± aÃ§an olmadÄ±. Ä°Ã§eriye kapÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±mda bunlarÄ± Ã§Ä±plak halde gÃ¶rdÃ¼m. Bunlara doÄŸru seslendim ama; bana kÃ¼frettiler. Bende sinirlenip araÃ§larÄ±n lastiklerini kestim. Daha sonra kapÄ±yÄ± zorla aÃ§tÄ±m. Ä°Ã§eri girip eÅŸime, 'Neden bÃ¶yle yapÄ±yorsun?' dedim. Elini tuttum. Bana kÃ¼fretti. OÄŸuz masadan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla beni tehdit etti. Hediye'yi elinden tuttum. AramÄ±zda boÄŸuÅŸma oldu. Ben bÄ±Ã§aÄŸÄ± alarak kapÄ±ya attÄ±m. Daha sonra bÄ±Ã§aÄŸÄ± tekrar aldÄ± ama gerisini hatÄ±rlamÄ±yorum."

BIÃ‡AK DARBELERÄ°NÄ° HATIRLAMIYORMUÅž

Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n "14- 20 bÄ±Ã§ak darbesini hatÄ±rlamÄ±yor musun?" sorusuna Mehmet GÃ¼zel, ''HayÄ±r hatÄ±rlamÄ±yorum'' diye cevap verdi. GÃ¼zel, "KreÅŸleri nasÄ±l aÃ§tÄ±nÄ±z?" sorusuna ise ''Evleri ipotek verdim. Kredi Ã§ektik. EÅŸimle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda eÅŸimin hiÃ§bir mal varlÄ±ÄŸÄ± yoktu'' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. "Neden evlenmediniz?" sorusu Ã¼zerine de GÃ¼zel, ''Hediye'yi Ã§ok seviyordum. Tekrar evlenelim, dedim ama o hiÃ§bir zaman bunu kabul etmedi. Hediye ile aramÄ±zda zaman zaman tartÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z olurdu. Ã–rneÄŸin evi temizleme konusunda tartÄ±ÅŸÄ±rdÄ±k. 'Evi temizlemezsen evden git' diyordu. Ben de evi temizliyordum. Hediye son zamanlarda alkol ve hap kullanÄ±yordu. KavgalarÄ±mÄ±z artÄ±yordu. Hediye'ye aylar Ã¶nce birinden mesaj geldi. Bende bu kiÅŸiye telefon aÃ§tÄ±m. Bana kÄ±zÄ±nÄ± okula vereceÄŸini sÃ¶yledi. Ben de bunu Hediye'ye sordum. 'MÃ¼ÅŸterimiz' dedi" diye konuÅŸtu.Â Â

DuruÅŸma, tanÄ±klarÄ±n dinlenmesinin ardÄ±ndan ertelendi.