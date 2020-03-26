Eski eşi ve baldızını öldürdü! 2 kez müebbet hapis

Çifte cinayet, geçen 19 Haziran'da saat 19.00 sıralarında, Köyiçi Mahallesi 8082/1 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Başka bir suçtan tutuklu olan Göksel Sağlam, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkıp, 2 çocuğunun annesi Habibe Çevik'in yaşadığı eve gitti. Sağlam, yanında getirdiği tabancayla Habibe Çevik ile kız kardeşi Fatma Akta'yı başlarından vurarak öldürdü.Kaçan Sağlam, kısa sürede yakalandı. Sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiği duruşmada son sözü sorulan Sağlam, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini iddia ederek, "Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Göksel Sağlam'ı, Habibe Çevik ve Fatma Akta'ya yönelik 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca kız kardeşlerin annesi Hatice Çevik'e yönelik tehdit suçundan da 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezalarda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı

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