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04.12.2020 - 17:20 | | DHA

Eski eşini, beraberindeki kişiyi vurup, kaçırdı

İzmir'in Çiğli ilçesinde Savaş D., eski eşi Dilan İ.'yi beraberindeki Cuma B.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra kaçırdı. Polis, Savaş D.'yi kaçırdığı eski eşiyle birlikte Menemen'de buldu. Eski koca, gözaltına alındı.

Eski eşini, beraberindeki kişiyi vurup, kaçırdı

Olay, bugün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Savaş D., bir süre önce boşandığı eşi Dilan İ.'yi Balatçık Mahallesi 8900/1 Sokak'taki evinden Cuma B. ile birlikte çıkarken gördü. İkilinin bindiği otomobilin yanına giden Savaş D., Cuma B.'yi aracında pompalı tüfek ile karnından vurarak, yaraladı. Ardından da Dilan İ.'yi zorla otomobiline bindirip, kaçırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı Cuma B., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, Savaş D. ve kaçırdığı Dilan İ.'nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Savaş D.'nin kullandığı kiralık olduğu belirlenen otomobil, Menemen'de park halinde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, bu bölgede yoğunlaşarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yeri tespit edilen Savaş D. beraberinde kaçırdığı Dilan İ. ile yürürken yakalandı. Eski koca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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