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24.12.2020 - 22:40 | | DHA

Eski eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

Konya'da, ikinci kez boşandığı eski eşi Esmanur Karadayı'yı (22) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra başına ateş ederek intihara kalkışan Muhammet Karadayı (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen salı günü saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sırçalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Camcılık yapan Muhammet Karadayı, 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp, tekrar evlendiği ve 20 Kasım'da anlaşmalı olarak yeniden boşandığı Esmanur Karadayı'yı sokak ortasında tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Karadayı, tedavi altına alındığı Konya Şehir Hastanesi'nde bugün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

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