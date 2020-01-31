MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eski eşini ve kızını öldürdü!
ABONE OL
31.01.2020 - 11:09 | | DHA

Eski eşini ve kızını öldürdü!

Kepez ilçesinde Birol Köse (40), uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat (35) ve kızı Ekin Köse'yi (12) tabancayla vurduktan sonra, aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Esma Polat olay yerinde, baba- kız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Eski eşini ve kızını öldürdü!

Olay, sabah 10.00 sıralarında, Kepez'e bağlı Barış Mahallesi 2917 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan Birol Köse, 7 Nisan'a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat'ın evine gitti. Birol Köse ile Esma Polat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birol Köse, yanında getirdiği tabancayla eski eşi Esma Polat'ı vurdu.

'BABAM ANNEMİ ÖLDÜRÜYOR'

Olay sırasında salonda bulunan kızı Ekin'in, "Babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine Birol Köse, kızına da ateş ettikten sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler, Esma Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, ağır yaralı olduğunu belirlediği baba- kızı ambulanslarla özel hastaneye kaldırdı. Birol Köse ile kızı Ekin Köse, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anında evde bulunan çiftin diğer çocukları Umut Batı Köse, Çocuk Şube ekipleri tarafından korumaya alındı.

 

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gözünden kaçan detay!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

İnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet kafelere yeni düzenleme

Sıradaki Haber