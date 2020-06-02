Eski İstanbul’a döndük!

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların sona erdirilmesi ve kontrollü normal hayata geçilmesiyle İstanbul eski günlerine döndü. Özel araç ve servislerin trafiğe çıkması ile E-5 ve TEM otoyollarında sabah saatlerinde birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Metrobüste ilk gün yoğunluğu yaşanırken, kepenklerini açan restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı. Ancak vatandaşlar ilk günden kafe ve restoranlara çok rağbet göstermedi. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmezken, yüz yüze bakan koltuklar tercih edilmedi.

Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden itibaren kapsamlı tedbirler alındı. Yaklaşık üç aydır süren tedbirler, normalleşme adımları kapsamında dün geçici olarak kapatılan başta şehirlerarası seyahat yasağı, restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları gibi yerler tekrar açıldı. İstanbul’da normalleşmenin ilk günleri salgın öncesi günleri aratmadı. Yeni normalleşme adımları kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara çıktı. Özel araç ve servislerin trafiğe çıkmasına, altyapı çalışmaları da eklenince E-5 ve TEM otoyolları başta olmak üzere birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

METROBÜSLER AYNI

Normalleşme adımlarının atıldığı ilk gün toplu taşıma araçları arasından en çok kullanılan vasıta olan metrobüslerde yoğunluk vardı. Metrobüsün başladığı ilk durak olan Beylikdüzü’nde sık sık sosyal mesafeye uyulması ve kurallara dikkat edilmesi konusunda uyarı anonsları geçildi. Yolcular kurallara uyarak metrobüse sırayla binmeye çalıştı. Ancak araç içerisinde ‘bir koltuk boş, bir koltuk dolu’ kuralı uygulandığı için metrobüs içerisinde ayakta bekleyenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulamadı.

OTOGARDA YOĞUNLUK

Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yüz binlerce vatandaş özel aracıyla İstanbul’dan başka illere gitmek için önceki gece yola çıktı. Bu kapsamda dün sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Otogarı da en hareketli günlerinden birini yaşadı. Uzun süredir ıssız kalan otogarda çalışan esnaf, iş yerlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Yasak nedeniyle İstanbul’da kalan birçok kişinin, memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tutması yoğunluğa yol açtı. Salgını nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar da dün gerçekleşen iç hat seferleriyle yeniden başladı. Normalleşme sürecinin ilk seferi Türk Hava Yolları’nın TK-2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Uçuşta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve gazeteciler dahil 156 yolcu yer aldı.

SAHİL ŞERİTLERİ AÇILDI

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan sahil şeritlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla yürüyüş yapanlar ve balık tutanlar yerlerini aldı. Beşiktaş Arnavutköy sahil şeridinde yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar, balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

NİKÂH BAŞVURULARI BAŞLADI

Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı durdurulan nikâh işlemleri de tekrar başlatıldı. Eyüpsultan Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde salgının gidişatına göre yeni nikâh başvurusu almaya başlandı. Alınan tedbirler kapsamında dünden itibaren nikâh memurluğu, evlilik beyannamesi almaya başladı. Tedbirler gereği nikâh kıyacak çift, yanlarında sadece 2 şahit bulunduracak.

TRAFİK NORMALDEN BİLE KALABALIK

İstanbul’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Haliç Köprüsü’nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik yoğunluğu yüzde 39’a kadar çıktı. Özel araç ve servislerin trafiğe çıkmasına alt yapı çalışmaları da eklenince Beşiktaş’ta trafik durma noktasına geldi. l DHA

SABAH 50 DAKİKA ÖĞLE 26 DAKİKA

Uzun süredir evlerinden çalışanlar normalleşmenin ilk gününde işe gitmeye başladı. İşe ve işyerlerine dönüş, toplu taşımada yoğunluğu artırırken, sosyal mesafe kuralına ise zaman zaman uyulmadı. Sabah Yenibosna-Taksim otobüsünde yaptığımız yolculukta İstanbul Büyükşehir Belediyesi durağına gelindiğinde hem işe gidiş saati olması, hem de yağmurdan dolayı 19 duraklık yolculuk 50 dakika sürdü. Aynı güzergah üzerinde öğlen yapılan yolculuğumuz ise 26 dakika sürdü. Ayrıca otobüslerde dikkat çeken detaylardan biri de yüz yüze bakan koltukların neredeyse boş kalması oldu. Otobüsteki yolcu sayısı hastaneye yakın duraklarda artarken, sosyal mesafe kuralına uyulamadığı gözlendi. - GÜLDEN ÇOKTAN

RESTORAN VE KAFELER AÇIK AMA MÜŞTERİ YOK

Salgın tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan itibaren oturma alanları kapatılan ve sadece paket servise izin verildiği için bir kısmı kepenk kapatan restoran ve kafeler, normalleşme süreciyle müşteri kabul etmeye başladı. Taksim Kaıdköy, Kadıköy Bağdat Caddesi, Üsküdar Salacak ve Ataşehir İçerenköy’deki restoran ve kafeler normalleşme hazırlıkları çerçevesinde dezenfekte edildi. Oturma düzenleri de değiştirilen iş yerleri hizmet vermeye başlamasına rağmen içerilerde az sayıda müşteri ile çalışanların, maske takarak sosyal mesafeye uydukları gözlendi.