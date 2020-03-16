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16.03.2020 - 15:26 | | AA

Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a hapis cezası

Son dakika gelen bilgilere göre; eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yılmaz, tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yılmaz'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Yılmaz, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Yılmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, hamileliğinin geldiği aşamayı dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist, Yılmaz'ın KCK içinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürmüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, corona virüs ile igili açıklamalar yaptıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" dedi.
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