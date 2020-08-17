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17.08.2020 - 11:44 | | Ferit ZENGİN

Eski milletvekili Eren Erdem’in evini soyan hırsızlar yakalandı!

İstanbul’da CHP eski milletvekili Eren Erdem’in evine girerek 3 bin dolarlık kol saati ile 2 bin dolarlık yüzüğünü ve maaş kartını çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı. Hırsızların çaldığı 3 bin dolarlık saati satmak için bir alıcıya göstermesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski milletvekili Eren Erdem’in evini soyan hırsızlar yakalandı!

Kadıköy, Caferağa Mahallesi’nde oturan Erdem’in evi 9 Ağustos’ta hırsızlar tarafından soyuldu. Eve giren hırsızlar evde bulunan 3 bin dolar değerindeki Rolex marka kol saati ve 2 bin dolarlık bir yüzük ile Erdem'in maaş kartını dahil 4 bin lira parasını alarak kaçtı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis, yaptığı bir haftalık araştırmalarda, Erdem’in evine giren şüphelileri belirledi. Güvenlik kameraları üzerinde yapılan çalışmalarla kimlikleri belirlenen Vedat B. (37), Ahmet B. (30) ve Zeynep A. (28) düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Vedat B.’nin 7’si hırsızlıktan 8, Ahmet B.’nin 4’ü hırsılıktan 9, Zeynep A.’nın ise 2 suç kaydı olduğu tespit edilirken, şüphelilerin ayrıca, geçtiğimiz ay Üsküdar ve Kadıköy’de 3 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanırken, birinin Eren Erdem’in evinden çaldığı saati satmak üzere bir alıcıya gösterme anı güvenlik kameralarınca tespit edildi. Tespit edilen görüntülerde bir bankta oturan şüphelinin saati satmak üzere buluştuğu şahısla pazarlık yaptığı ancak anlaşamadığı kameralara yansıdı.

Eski milletvekili Eren Erdem’in evini soyan hırsızlar yakalandı!İstanbul’da CHP eski Milletvekili Eren Erdem’in evine girerek 3 bin dolarlık kol saati ile 2 bin dolarlık yüzüğünü ve maaş kartını çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı. Hırsızların çaldığı 3 bin dolarlık saati satmak için bir alıcıya göstermesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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