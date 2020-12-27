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27.12.2020 - 21:48 | | AA

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (71), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün öğleden sonra kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Acar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti

Ahmet Acar, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. ODTÜ'de İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü görevlerini icra etti.

Prof. Dr. Ahmet Acar, 2008-2016 yıllarında 2 dönem ODTÜ rektörü olarak görev yaptı.

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