Eski ortaklar arasında silahlı kavga! 1'i ağır 3 yaralı

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski ortaklar cadde üzerinde emlakçılık yapan bir şahıs ile aynı cadde üzerinde dükkanı bulunan bir esnaf arasından alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Emlakçılık yapan şahıs kavgada silahını çıkararak esnafı ve 2 oğlunu vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa taşınan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.