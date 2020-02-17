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17.02.2020 - 14:43 | | DHA-AA

Eski ortaklar arasında silahlı kavga! 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Eski ortaklar arasında silahlı kavga! 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Samet (32), Kürşat (34) ve Sami Bulut'u silahla ateş ederek yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişileri hastaneye kaldırdı. Samet Bulut'un durumu ciddiyetini korurken, Kürşat ve Sami Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Olayı gören çevredeki bir esnaf, "Yaralanan kişileri tanıyordum. Çay götürüyordum onlara. Burada esnaflar. Bir anda çatışma çıktı. Bir kişi silahla geldi ve ateş etti. 3 kişi yaralandı. İş yerine girmedi. Kapının önünde oldu olay. Bir kişinin durumu çok ağırdı. Genç biriydi. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. İçeride beraberlerdi galiba dışarı çıktılar. Dışarıda oldu olay. Kanaması olan bir yaralıya tampon yaptım. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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