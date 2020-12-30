30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Eski rektör Acar son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizi sonucu geçen pazar vefat eden eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (71), dün son yolculuğuna uğurlandı.
Acar’ın naaşı, uzun yıllar görev yaptığı ODTÜ’deki saygı geçidinin ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Acar’ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akademisyenler katıldı. Cenaze namazının ardından Acar’ın ODTÜ bayrağına sarılı tabutu, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi
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