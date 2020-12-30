MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eski rektör Acar son yolculuğa uğurlandı
ABONE OL
30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Eski rektör Acar son yolculuğa uğurlandı

Kalp krizi sonucu geçen pazar vefat eden eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (71), dün son yolculuğuna uğurlandı.

Eski rektör Acar son yolculuğa uğurlandı

Acar’ın naaşı, uzun yıllar görev yaptığı ODTÜ’deki saygı geçidinin ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Acar’ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akademisyenler katıldı. Cenaze namazının ardından Acar’ın ODTÜ bayrağına sarılı tabutu, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi

Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet