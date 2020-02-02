Eski SAS komandosu İBB’ye güvenlik müdürü oldu

İBB’nin bir şirketi olan ve İBB ile bağlı kuruluşlarına güvenlik hizmeti sunan İstanbul Güvenlik A.Ş.’de(İSTGÜVEN) görev değişimi oldu. İSTGÜVEN Merkez Operasyon Müdürü Mustafa Karakuş görevden alındı, yerine eski SAS Komando subayı Deniz Gürhan getirildi.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ VE ESKİ DENİZ SUBAYI

İSTGÜVEN’e merkez operasyon müdürü olarak atanan Deniz Gürhan 2004 yılında Deniz Harp Okulu’ndan bilgisayar mühendisi ve deniz subayı olarak mezun oldu. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 12 yıl subay olarak, ulusal ve uluslararası (NATO ve Birleşmiş Milletler) savaş gemilerinde savaş operasyon subayı olarak görev yapan Gürhan, zorunlu hizmeti tamamlayınca istifa etti. Deniz Kuvvetleri’nde bulunduğu dönemde Sualtı Savunma (SAS) Takım Komutanlığı da yapan Gürhan’ın ataması, ocak ayında yapıldı. Atamaya ilişkin karar, 30 Ocak 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

1982 İzmir doğumlu olan Gürhan, askeriyeden ayrıldıktan sonra bir süre TAV’da güvenlik eğitmeni olarak da görev yaptı.