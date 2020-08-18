Eski sevgilisi reddetti, cinsel içerikli mesajlarını annesine gönderdi

Olay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşandı. Lefkoşa’da meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan E. N. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının eski kız arkadaşının kendisiyle tekrar sevgili olmak istemediği gerekçesiyle, cinsel içerikli fotoğrafları annesine gönderdiği ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği belirtildi.

Polis, zanlının Mart 2020-Temmuz 2020 tarihleri arasında eski kız arkadaşı olan B.Ç’nin kendisi ile tekrar sevgili olmak istemediği gerekçesiyle, cinsel içerikli fotoğrafları, Türkiye’de bulunan annesine WhatsApp'tan gönderdi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.