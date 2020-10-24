Eski sevgiliye iftira davası! Sadece iki kez yemek yedik

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada kök hücre ve eklem tedavisi uzmanı doktor Yüksel Büküşoğlu ile Kübra Arlı’nın bir tıp merkezinde tanıştığı ve 7 ay birliktelik yaşadığı belirtildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Arlı’nın gecenin ilerleyen saatlerinde Büküşoğlu’nu arayarak farklı temalı filmler izletmeye çalıştığının anlatıldığı dilekçede şu iddialara yer verildi:

“Yüksel Büküşoğlu, Arlı’ya karşı hiçbir tehdit ve saldırıda bulunmamıştır. Kübra Arlı, birlikte çalıştıkları tıp merkezine gidip, rahatsız ve taciz edildiğini söylemiştir. Davalının iftiraları yüzünden Yüksel Büküşoğlu işten atılmıştır. Büküşoğlu’nun işyeri ve yakın çevresine de ‘Sadece iki kez yemek yedik. İlişkimiz yoktu. Beni sürekli taciz etmeye başladı’ şeklinde yalan iftiralarda bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından da Büküşoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kübra Arlı tarafından aldatılan, hakaretlere ve iftiralara maruz kalan Büküşoğlu, kamuoyunda ve sosyal çevresinde, çok dengesiz bir kişi gibi gösterilmeye çalışılmış ve yıpratılmıştır. Tüm bu nedenlerle 126 bin 941 lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz.”

‘İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ’

Kübra Arlı ise Büküşoğlu’nun iddialarının asılsız olduğunu belirterek 60 bin liralık karşı dava açtı. Büküşoğlu’nun iddialarının hayal mahsulü olduğunu dilekçesinde anlatan Kübra Arlı’nın avukatı, “Kübra Arlı, ilişkiyi bitirme kararı almıştır. Büküşoğlu, yalan ve iftiralarıyla işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Bu iddialar normal olmayan bir ruh halinden kaynaklan hayal ürünüdür. Amacı Kübra Arlı’yı karalayarak kendini temize çıkarmaya çalışmaktadır. Kadınlık onurunu zedeleyecek, gerçek dışı davanın reddini istiyoruz” dedi.