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28.02.2020 - 16:08 | | DHA

Evlerini bırakıp, çantalarıyla sınıra gidiyorlar!

Türkiye’nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddiaları üzerine Eskişehir’de yaşayan göçmenler ve mülteciler, Edirne’nin yanı sıra diğer sınır illerine sefer düzenleyen firmalarda yoğunluğa neden oldu. İranlı Reşat Salihi, “Biz şu anda 4 kişiyiz ama çevremizde çok mülteci var. Sınırlara gitmek için evlerini bırakıp, çantalarıyla sınıra gidiyorlar” dedi.

Evlerini bırakıp, çantalarıyla sınıra gidiyorlar!
Eskişehir otogarında göçmen yoğunluğu!
Eskişehir otogarında göçmen yoğunluğu!
Eskişehir otogarında göçmen yoğunluğu!
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Eskişehir’de, mülteci ya da sığınmacı olarak kalanlar, Türkiye’nin sınırlarda denetim yapmayacağı iddiaları üzerine sınır kentlerine gitmek için harekete geçti. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar özellikle Edirne ve İzmir’in yanı sıra sınır kentlerine gitmek istediklerini söyledi. Çantaları ve valizleriyle otogara gelen göçmenler, sefer yapan otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı. Kalabalık aileler ise özel minibüsler kiralayarak sınır kentlerine gitti.

Eskişehir’de 2 yıldır mülteci olarak yaşadığını anlatan Reşat Salihi (30), sınırların açıldığı iddiaları üzerine hemen otogara geldiklerini belirterek, “Yaklaşık 2 yıldır Eskişehir’de yaşıyorum. Buraya mülteci olarak geldim. Şu an duyduk ki sınırları açmışlar, bu yüzden otogara bilet almaya geldik. İstanbul ya da Edirne’ye gitmek istiyoruz. Biz Edirne’den Yunanistan’a gitmek istiyoruz. Biz şu anda 4 kişiyiz ama çevremizde çok mülteci var. Sınırlara gitmek için evlerini bırakıp, çantalarıyla sınıra gidiyorlar. Sadece çok eşyası, çocuğu olanlardan bazıları gitmek istemedi. Ama eşyalarını satacaklar ve o zaman gitmeyi düşünüyorlar” diye konuştu.

 

 

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