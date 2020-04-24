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24.04.2020 - 17:31 |

Eskişehir Posta Kodu Nedir? Eskişehir İlçelerinin Posta Kodları

Güvenli şekilde posta işlemlerinin yapılması ve adreslerin ayrılması konusunda şehir posta kodları çok önemlidir. Bu doğrultuda pek çok kişi internet üzerinden şehirlerin farklı kodlarını öğrenmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Eskişehir posta kodu nedir? Eskişehir ilçelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.

Eskişehir Posta Kodu Nedir? Eskişehir İlçelerinin Posta Kodları

Eskişehir posta kodunu il ve ilçe bazında öğrenerek farklı bölgelerle rahatlıkla iletişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda taşınma ve benzeri durumlar karşısında da işlemleri sorunsuz yerine getirmeniz mümkün.

Eskişehir Posta Kodu

Eskişehir posta kodu şehir merkezi kapsamında 26000 olarak bilinmektedir. Bu kod üzerinden amacınıza uygun olarak farklı işlemleri yerine getirebilirsiniz.

Eskişehir İlçelerinin Posta Kodları

Eskişehir'in pek çok farklı ilçesi adına değişik posta kodları bulunmaktadır.

- Odunpazarı = 26010,
- Tepebaşı = 26120,
- İnönü = 26670,
- Alpu = 26850,
- Günyüzü = 26650,
- Han = 26710,
- Çifteler = 26700,

Bu gibi Eskişehir’in farklı semtleri için posta kodlarını öğrenmek suretiyle iletişim amaçlı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda farklı bir yere ikamet değişikliği yaşandığında da posta kodu üzerinden farklı işlemler güvenli biçimde yapılabilir. Amacınıza uygun olarak Eskişehir merkez ve ilçeleri adına bu kodları kullanabilirsiniz.

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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