Eskişehir Posta Kodu Nedir? Eskişehir İlçelerinin Posta Kodları

Eskişehir posta kodunu il ve ilçe bazında öğrenerek farklı bölgelerle rahatlıkla iletişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda taşınma ve benzeri durumlar karşısında da işlemleri sorunsuz yerine getirmeniz mümkün.



Eskişehir Posta Kodu



Eskişehir posta kodu şehir merkezi kapsamında 26000 olarak bilinmektedir. Bu kod üzerinden amacınıza uygun olarak farklı işlemleri yerine getirebilirsiniz.



Eskişehir İlçelerinin Posta Kodları



Eskişehir'in pek çok farklı ilçesi adına değişik posta kodları bulunmaktadır.



- Odunpazarı = 26010,

- Tepebaşı = 26120,

- İnönü = 26670,

- Alpu = 26850,

- Günyüzü = 26650,

- Han = 26710,

- Çifteler = 26700,



Bu gibi Eskişehir’in farklı semtleri için posta kodlarını öğrenmek suretiyle iletişim amaçlı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda farklı bir yere ikamet değişikliği yaşandığında da posta kodu üzerinden farklı işlemler güvenli biçimde yapılabilir. Amacınıza uygun olarak Eskişehir merkez ve ilçeleri adına bu kodları kullanabilirsiniz.