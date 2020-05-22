Eskişehir’de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, evlerinde narkotik köpeği Lady ile yapılan aramalarda bin 144 adet ecstasy hap, 1.17 gram esrar, 0.52 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerden 1’i hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 3 şüpheli hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.