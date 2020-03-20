20.03.2020 - 09:53 | | AA
Eskişehir'de 'cezaevinde corona virüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip corona virüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kadın hekimin Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezindeki görevinin 1 Ocak'ta sona erdiği ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirildiği belirtildi.
Doktordan corona virüse yönelik numune alındığı ifade edilen açıklamada, sonucun negatif çıktığı kaydedildi.