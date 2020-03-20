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20.03.2020 - 09:53 | | AA

Eskişehir'de 'cezaevinde corona virüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip corona virüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Eskişehir'de 'cezaevinde corona virüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kadın hekimin Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezindeki görevinin 1 Ocak'ta sona erdiği ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirildiği belirtildi.

Doktordan corona virüse yönelik numune alındığı ifade edilen açıklamada, sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
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