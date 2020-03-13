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13.03.2020 - 15:53 | | AA

Eskişehir'de feci kaza! Feci şekilde can verdi

Eskişehir'de otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Eskişehir'de feci kaza! Feci şekilde can verdi

Mehmet Dandal (52) idaresindeki 26 UU 673 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu otogar kavşağında Turhan D'nin kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Dandal olay yerinde hayatını kaybetti. Dandal'ın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş makinesi sürücüsü Turhan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

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