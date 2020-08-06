06.08.2020 - 11:19 | | İHA
Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında 5 muvazzaf subay, astsubay, 2 emniyet mensubu ile 1 stajyer avukatı kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı. Yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk savcılıkta ifade verdiİzmir’in Çeşme İlçesi'nde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.