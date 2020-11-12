Eskişehir'de firari 5 hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs ile hırsızlık gibi suçlardan aranan şüpheliler B.D, M.Ç, O.C, M.K. ile O.K'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.