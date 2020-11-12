Eskişehir'de firari 5 hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs ile hırsızlık gibi suçlardan aranan şüpheliler B.D, M.Ç, O.C, M.K. ile O.K'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.