Eskişehir’de fuhuş baskını! 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yapıldığı gerekçesiyle kentteki belirli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 4 kişi operasyon neticesinde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.