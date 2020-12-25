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25.12.2020 - 11:51 | | İHA

Eskişehir’de fuhuş baskını! 4 kişi yakalandı

Eskişehir’de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Eskişehir’de fuhuş baskını! 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yapıldığı gerekçesiyle kentteki belirli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 4 kişi operasyon neticesinde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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