Eskişehir’de kaçak kazıya 20 gözaltı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar, Alpu ve Odunpazarı ilçelerindeki 4 farlı alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan kaçak kazı alanlarında, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerde 9 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke, 10 adet bronz sikke, 10 adet bakır sikke ile birlikte 1 adet Hitit dönemine ait heykel ve 1 adet kolye başlığı ele geçirildi. Tarihi eserler, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.