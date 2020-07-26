Eskişehir'de koronavirüs denetimlerinde 209 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, denetim ve aramalarda 4 adreste sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve oyun oynandığı, ayrıca bir adreste kumar oynandığını tespit etti.

Ayrıca, tabanca, 8 fişek, tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve pulu, 4 televizyon ile kamera ele geçirildi.

Operasyonda, bir şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", dernek yetkilisi G.K. hakkında da "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 45 kişiye toplam 55 bin 125 lira ceza verildi.

Çalışmalar kapsamında, söz konusu adreslerde bulunan 209 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 658 bin 350 lira ceza kesildi.