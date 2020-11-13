13.11.2020 - 13:26 | | DHA
Eskişehir'de kumar baskını! 10 kişiye 43 bin lira ceza
Eskişehir’de, polisin dernek binasına yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye toplam 43 bin 750 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan baskında, dernekteki 10 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 1225’şer lira, salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer liradan toplam 43 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
Dernek başkanı E.D. hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecekİzmir'i vuran depremin ardından Marmara Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarını işaret eden Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, "İnsanlara etkisi bakımından 'katil fay' olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir. Burada oluşacak olan deprem aynı zamanda tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir" dedi.