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22.10.2020 - 11:22 | | DHA

Eskişehir’de şok baskın! 34 kişi kumar oynarken yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 34 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynamaktan 148 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir’de şok baskın! 34 kişi kumar oynarken yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir dernek binasında kumar oynandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis, 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ile kumar oynamaktan bin 225’şer lira olmak üzere toplamda 148 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

Dernek başkanı hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma açılırken, bina mühürlendi.

 

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