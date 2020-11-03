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03.11.2020 - 12:54 | | İHA

Eskişehir'de tedbirlerine uymayan 97 kişiye ceza yağdı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Eskişehir'de salgın tedbirlerine uymayan 97 kişiye toplam 305 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir'de tedbirlerine uymayan 97 kişiye ceza yağdı!

Eskişehir'de Koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 97 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, birkaç adreste denetim yaptı.

Bu kapsamda iki dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit eden ekipler, salgın tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 97 kişiye toplam 305 bin 550 lira para cezası kesti.

Depreme çalışırken yakalandılar! Panik anları kameradaİzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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