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06.09.2020 - 16:09 | | DHA

Eskişehir’de yılan kartalı doğaya salındı

Eskişehir’de, elektrik çarpması sonucu bacak ve kanatlarında geçici felç oluşan yılan kartalı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Eskişehir’de yılan kartalı doğaya salındı


Eskişehir’de hayvanseverler tarafından yaralı bulunan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yılan kartalı, daha sonra tedavisi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede yılan kartalının, elektrik çarpması sonucu bacak ve kanatlarında geçici felç oluştuğu tespit edildi. Hayvanat Bahçesi’nde bir süre tedavi edilen yılan kartalı, sağlığına kavuşunca görevliler tarafından Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi'nde doğaya salındı.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri; Avrupa, Rusya, Orta ve Doğu Asya’da yayılış gösteren orta boy kartal türü olan yılan kartalının yaz dönemini Avrupa, Rusya ve Türkiye’de geçirdiğini belirterek, “Üreme sezonu tamamlanıp yavrular büyüdüğünde Orta Afrika’ya göç ederler. Ancak Asya’daki popülasyonlar yerleşiktir. Hayvanat bahçemize ulaştırılan bu birey göç sezonu öncesi tekrar ailesine kavuşturduğumuz için bizler de çok mutlu olduk” dedi.

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