Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

İstanbul, İzmir ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar doğrultusunda 4'ü muvazzaf, 7'si meslekten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir kent merkezinde düzenlenen iki operasyonda, saklandıkları evlerde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden muvazzaf binbaşı ve üsteğmen, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son dakika! Sosyal medyada Betül Aşçı skandalı! Küçük kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştıSon dakika haberine göre; sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile çalkalanıyor. Küçük kız kuzenine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri yayınlayan Betül Aşçı büyük tepki çekti. Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.