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02.11.2020 - 16:22 | | DHA

Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından, bölgeye 2 TIR içme suyu gönderdi.

Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de deprem bölgesine 2 TIR içme suyu gönderdi. TIR'lar yola çıkarılırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. İzmir’in yaralarını sarmak için herkesin seferber olduğunu ifade eden Büyükerşen, "Birlik ve beraberlik olduğunda tüm sorunların üzerinden gelebilen milletimiz, İzmir'in yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda. Biz de Sayın Tunç Soyer ile koordineli bir şekilde onlardan gelen talepler doğrultusunda desteğimizi sürdürüyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

 

 

İzmir’de yürek ısıtan görüntüİzmir’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. Polis memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü.
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