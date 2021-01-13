Eskişehir’e ilk kar düştü! Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Bu sabah başlayan kar yağışıyla Odunpazarı ilçesine bağlı kentin yüksek kesimlerinde yer alan Çankaya, Yenikent, Vadişehir Mahalleleri beyaza büründü. Kent merkezinde ise kısa süre yağmur etkili oldu.

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir’de bugün ve yarın hava sıcaklığı en yüksek 8, en düşük 1 derece olacak.