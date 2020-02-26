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26.02.2020 - 14:07 | | İHA

Eskişehir'e koronavirüs şüphesi!

Eskişehir'de bulunan bir sağlık ocağına gelen ve koronavirüs olabileceğinden şüphelenilen İran uyruklu şahısta virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Eskişehir'e koronavirüs şüphesi!

Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesinde bulunan 4. Nolu Sağlık Ocağına, İran uyruklu bir şahıs gelerek yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle doktora başvurdu. Koronavirüs olabileceğinden şüphelenilen hastaya gerekli tahliller ve testler yapıldı.

Sonucun temiz çıkması rahat bir nefes aldırırken, Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin, bilgi kirliliği yaşanmaması için gün içinde konuyla ilgili açıklama yapılacağı ifade edildi.

 

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